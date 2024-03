FPF reúne médicos para curso de atendimento de emergências em campo; veja detalhes

"O curso é um preparo para o médico do futebol dentro do campo. Contamos com pessoas de diversos cantos do Brasil e é importante demonstrarmos a nossa preocupação no preparo dos médicos envolvidos nas partidas de futebol", destacou Moisés Cohen, presidente do Comitê Médico da FPF.

Há previsão da formação de nova turma para o curso no segundo semestre de 2024.