Fluminense confirma lesão de Douglas Costa e atacante vira dúvida para clássico contra o Flamengo

INFORMAÇÃO: O jogador Douglas Costa sentiu dores na coxa direta na partida de sábado, contra o Botafogo. Após exame realizado, nesta terça-feira, 05/03, foi constatada uma lesão anterior de coxa direita. O atleta já iniciou o tratamento no CT.

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 5, 2024

Embora não seja titular do Fluminense comandado por Diniz, Douglas Costa já entrou em campo em sete dos 13 jogos que a equipe disputou na atual temporada. O atleta, porém, ainda não contribuiu para gols com a camisa tricolor.

Se o atacante é dúvida para o duelo contra o Flamengo, Diniz terá uma baixa certa no meio-campo. Já nos minutos finais do revés contra o Botafogo, o volante André acabou sendo expulso e, dessa forma, terá que cumprir suspensão automática.

Com Douglas Costa lesionado e André como desfalque certo, o Fluminense terá pela frente o Flamengo no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. A bola rola neste sábado, a partir das 21 horas (de Brasília), no Maracanã.