Ex-presidente e dirigente do Internacional são condenados por irregularidades na gestão

?? ?? ? ????? ?

Dentro de campo ou nos bastidores, o Clube do Povo conta com o teu ????? e ???????. Acompanhe detalhes da temporada colorada pelo Canal do Inter no Youtube! ???

? Não perca! https://t.co/Tgqs3Z2mcQ pic.twitter.com/edkA3Py0FY

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 4, 2024

Piffero foi presidente do Internacional entre 2015 e 2016, ano em que o time foi rebaixado para a Série B. Após suspeitas de irregularidades nas contas, o Conselho Fiscal iniciou um processo e, posteriormente, formulou uma denúncia, começando as investigações.