Emerson Urso celebra primeiro gol com a camisa do Botafogo

O Botafogo utilizou uma equipe alternativa e venceu o Fluminense por 4 a 2, no Maracanã. Mesmo com o bom resultado, os alvinegros ficaram de fora das semifinais do Campeonato Carioca.

No entanto, alguns jovens se destacarem durante o triunfo no clássico. Um deles foi o atacante Emerson Urso.

O jogador entrou no segundo tempo e marcou o último gol do Botafogo na partida. Ele vibrou com o primeiro tento pelo clube