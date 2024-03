Corinthians não acredita em ida de Maycon para o Flamengo nesta janela

O Corinthians ainda não recebeu notificação do Shakhtar Donetsk a respeito de uma proposta do Flamengo pelo volante Maycon. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou, inclusive, que a diretoria do Timão está confiante que não vai perder o atleta nessa janela de transferências.

Um trunfo que o Corinthians tem é o tempo, já que a janela de transferências no Brasil se encerra na quinta-feira (7). Como trata-se de uma negociação internacional, não se aplica a extensão do prazo até o dia 19 de abril, válido para jogadores envolvidos nas competições estaduais.

Caso o Corinthians receba a proposta e demore para dar um retorno ao clube ucraniano, Flamengo e Shakhtar terão pouco tempo para trocar documentação e finalizar os processos burocráticos da transferência.