Corinthians começa a integração da base com o profissional; entenda

O Corinthians iniciou na manhã desta terça-feira a integração entre o time sub-20 e o profissional no CT Dr. Joaquim Grava. Esse era um desejo antigo do presidente Augusto Melo, que deseja que os Filhos do Terrão tenham o máximo de contato possível com o time de cima.

Os jovens do sub-20, sob o comando do técnico Danilo, trabalharam no Campo 4 nesta terça, simultaneamente ao trabalho conduzido por António Oliveira.

O grupo atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior intensifica a preparação para o Campeonato Brasileiro da categoria, que começará no início de abril, ainda sem adversários definidos.