Com Tiquinho de volta, Botafogo divulga relacionados para duelo da Libertadores contra o Bragantino

Botafogo F.R. (@Botafogo) March 5, 2024

No entanto, o técnico interino terá que seguir lidando com três desfalques de peso. No ataque, Luiz Henrique e Jeffinho continuam fora - o primeiro por conta de um problema na panturrilha, e o segundo devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Já o goleiro John também não estará disponível por um problema muscular.

A última vez que Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentaram foi em novembro de 2023, pela 34ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Glorioso cedeu o empate ao Massa Bruta e o confronto terminou empatado em 2 a 2 no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).