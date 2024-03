Com Maycon, Corinthians inicia preparação para enfrentar Água Santa

Depois, no Campo 2, o técnico António Oliveira organizou uma atividade de passes entrelinhas e saída de pressão. Por fim, um exercício mais tático já iniciando a preparação do time para o duelo do próximo fim de semana.

Corinthians e Água Santa se enfrentam no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio 1º de Maio. O Timão não tem chances matemáticas de se classificar para as quartas de final do Estadual.