Com gol de Furch, Santos vence jogo-treino contra o EC São Bernardo

O gol de Julio Furch no jogo-treino de hoje! ⚽ https://t.co/PofRNXDf59 pic.twitter.com/uvVUJcMpnG -- Santos FC (@SantosFC) March 5, 2024

A ideia do comandante foi dar mais ritmo de jogo para os jogadores que estão sendo menos utilizados ao longo desta temporada. O restante do elenco fez trabalho físico e técnico no gramado 2 do CT Rei Pelé.

O Santos se reapresentou nesta terça-feira após ganhar uma folga na segunda. O próximo desafio do clube é contra a Inter de Limeira, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O embate será sábado, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano está na liderança do Grupo A, com 22 pontos, e tenta encerrar a primeira fase na liderança geral. O time está em segundo, atrás do Palmeiras, 25.