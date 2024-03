Com dois de Kane, Bayern reverte vantagem da Lazio e avança às quartas da Champions

Antes de acabar a primeira etapa, aos 46, Tomas Muller garantiu o segundo da equipe. O alemão aproveitou a finalização de Matthijs de Ligt e colocou a cabeça na bola.

A segunda etapa começou com uma reclamação de pênalti dos jogadores da Lazio. Aos sete minutos, Immobile caiu dentro da área após o desarme do defensor. No entanto, o árbitro mandou seguir.

Por fim, o terceiro do Bayern saiu aos 21, novamente com Harry Kane. Dessa vez, o atacante aproveitou o rebote do goleiro e, de frente para o gol livre, fechou a conta.