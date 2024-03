Botafogo e Bragantino fazem duelo brasileiro pela Libertadores

Assine o STAR+. Estreia de séries, filmes e os esportes ao vivo da ESPN, quando quiser, onde quiser.

Sobre a partida

O Botafogo eliminou com autoridade o Aurora, da Bolívia, com uma goleada de 6 a 0 em casa, após empate por 1 a 1 na ida. Já o Bragantino sofreu para eliminar, nos pênaltis, o Águilas Doradas, da Colômbia, após dois empates sem gols.

Os dois times vêm de resultados positivos. O Bragantino fez 1 a 0 no Santos pelo Campeonato Paulista. Já o Botafogo ficou de fora das semifinais do Campeonato Carioca, mas venceu o clássico diante do Fluminense por 4 a 2, conquistando a terceira vitória seguida desde a demissão de Tiago Nunes.

Fabio Mathias, treinador interino do Botafogo, conversou com os jogadores sobre as dificuldades que o Bragantino vai impor. Apesar da subida de produção do Glorioso, os atletas esperam duas verdadeiras decisões.

"O Bragantino vem fazendo um belo trabalho com o Pedro Caixinha e desde o ano passado vem mostrando a sua força. Sabemos que vão ser dois jogos muito pesados e temos que estar bem preparados ", disse o lateral-esquerdo Marçal.