Arthur Elias analisa duelo contra o México na Copa Ouro e diz que Brasil está "construindo identidade"

? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 5, 2024

"Eu acredito que, em competições assim, todos que chegam, chegam com mérito. Então, temos que respeitar muito os três classificados, fora o Brasil, e entender também que o futebol sul-americano tem crescido, mas ainda falta bastante apoio para as equipes da América do Sul. A Conmebol tem feito alguns esforços importantes com o campeonato de base, da Copa Libertadores, e também na nossa Copa América. A Colômbia vem mostrando esse crescimento, fez grandes jogos aqui, assim como na Copa do Mundo, mas acho que passaram as melhores equipes que mostraram melhor futebol aqui", explicou Elias.

Por fim, Arthur Elias ainda comentou que as jogadoras não sentem a pressão de fazer parte do único representante da América do Sul que restou na Copa Ouro e afirmou que as atletas estão "em boas condições".