André Silva se diz ansioso por primeiro contato com a torcida e exalta São Paulo: "Sempre quis jogar aqui"

Em busca de um centroavante desde o ano passado, o Tricolor desembolsou cerca de 3,5 milhões de euros (quase R$ 19 milhões) ao Vitória de Guimarães para contratar o jogador, que desembarcou na capital paulista na última quinta-feira. A quantia será paga de maneira parcelada.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, e o diretor de futebol, Carlos Belmonte, também comentaram a chegada do reforço, que foi contratado com aval da comissão técnica de Thiago Carpini.

"O André Silva é um jovem talento brasileiro. Nosso departamento de estatística nos apresentou dados importantes e a comissão técnica também avaliou de forma positiva esse reforço para o nosso elenco", afirmou Casares.

"O André é um atacante versátil, com qualidades para atuar dentro e fora da área. Nós já o observávamos há bastante tempo, e ele certamente vai qualificar ainda mais o nosso plantel. O desejo que ele demonstrou de estar conosco e os primeiros contatos com o elenco só comprovam que trata-se de um jogador que chega disposto a somar nesse projeto do São Paulo para este e para os próximos anos", acrescentou Belmonte.