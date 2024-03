Álvaro Barreal é apresentado no Cruzeiro: "Muitas expectativas"

Álvaro Barreal foi apresentado pelo Cruzeiro, nesta terça-feira. O atacante falou sobre os motivos que o fizeram aceitar a proposta do clube mineiro.

"Gostei muito do projeto. Vinha jogando nos Estados Unidos. Gostei do interesse, o Cruzeiro demonstrou muito interesse em mim e isso me motivou. Gosto do projeto do clube. Estou muito feliz e com muita vontade de começar a jogar", afirmou.

Barreal revelou o desejo de disputar as competições sul-americanas. "Tenho muitas expectativas. Queria voltar a jogar na América do Sul, poder jogar uma Copa Sul-Americana contra equipes de todo o continente. Isso também foi algo que me motivou a chegar a este clube".