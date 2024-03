A caminho do Flamengo, Léo Ortiz se despede do RB Bragantino

198 jogos e para sempre no ?? do povo Bragantino! pic.twitter.com/EOIMRWFndm

Pelo RB Bragantino, o zagueiro disputou 198 jogos, com 13 gols e sete assistências. A chegada do jogador ao Rio de Janeiro é esperada nesta terça-feira.

A diretoria rubro-negra corre para inscrever Léo Ortiz para a ida semifinal do Carioca contra o Fluminense, às 21h (de Brasília) desse sábado, no Maracanã. O Flamengo topou pagar sete milhões de euros (R$ 37 milhões) para contar com o defensor.