São Paulo x Palmeiras: VAR vê ação "imprudente" de Rafael e soco na cabeça de Murilo; confira os áudios

Após analisar a jogada por diferentes ângulos, a responsável pelo VAR sugere a revisão a Matheus Candançan.

"É falta. O atacante joga a bola e depois o goleiro chega atrasado, de forma imprudente. Toca o atacante. Matheus, recomendo revisão, possível penal, tá? Quem joga a bola é o atacante, ok? O goleiro dá um soco na cabeça dele, vou te mostrar pela [câmera] super slow", afirmou Daiane Muniz.

Matheus Candançan então se dirigiu à tela do VAR na beira do gramado e concordou com o posicionamento de Daiane Muniz, decidindo marcar pênalti e punir o goleiro Rafael com cartão amarelo.

"Ok, Daiane. Essa daí, para mim, mostra claramente que o Murilo tem a posse da bola, e o Rafael, goleiro, acerta ele com o braço em uma ação temerária. Vou mudar a decisão para penal e amarelo para o goleiro", pontuou o árbitro de campo.

Houve ainda outros dois lances polêmicos. O VAR também sugeriu revisão a Matheus Candançan em um lance em que Luciano é atingido por Piquerez, por trás, e vai ao chão. Mas, o árbitro manteve sua decisão de campo e preferiu não marcar a penalidade a favor do São Paulo.

Porém, o lance mais escandaloso foi a falta de Richard Ríos em Pablo Maia no lance que resultou no gol do São Paulo. O volante palmeirense protagonizou uma jogada temerária, passível de expulsão, mas o VAR sequer sugeriu a revisão do lance, erroneamente.