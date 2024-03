Murilo lidera números defensivos do Palmeiras em clássico contra o São Paulo

Na noite do último domingo, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. Um dos grandes destaques do empate de 1 a 1 foi o zagueiro Murilo, que liderou as estatísticas entre os jogadores do Verdão.

Segundo o Sofascore, Murilo não sofreu nenhum drible durante o jogo, cortou três bolas e bloqueou um chute. Além disso, foi o jogador do Alviverde que mais acertou passes (60/66) e mais teve ações com bola (77).

O camisa 26 ainda sofreu o pênalti convertido por Raphael Veiga, aos 13 minutos da etapa final. No lance, ele subiu para cabecear, o goleiro Rafael, do São Paulo, saiu no soco e acabou atingindo a cabeça do zagueiro. A infração foi marcada após o árbitro ser chamado pelo VAR.