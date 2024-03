Guardiola elogia Foden após vitória do Manchester City: "Melhor do campeonato"

O treinador Pep Guardiola não poupou elogios ao meia-atacante Phil Foden após a vitória do Manchester City sobre o United por 3 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Inglês. O comandante afirmou que o garoto é o melhor jogador da competição nesta temporada.

Your chance to win a signed shirt from our Man of the Match, @PhilFoden! ?