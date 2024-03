Giro: Inter de Milão vence o Genoa e aumenta vantagem na liderança do Italiano

A Inter de Milão conquistou mais uma vitória nesta segunda-feira. No Giuseppe Meazza, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe venceu o Genoa por 2 a 1, com gols de Asllani e Alexis Sánchez, e se aproximou ainda mais do título da competição. Johan Vásquez anotou o gol dos visitantes.

Com o resultado positivo, a Inter alcançou sua nona vitória seguida no Italiano. Além disso, os donos da casa chegaram aos 72 pontos e abriram 15 de vantagem para a vice-líder Juventus, que perdeu na rodada.

O Genoa, que conseguiu arrancar o empate com a Inter no primeiro turno, segue no meio da tabela. A equipe ocupa a 12ª posição com 33 pontos conquistados.