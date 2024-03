Fábio Matias evita falar em efetivação no Botafogo após vitória no clássico

O Botafogo venceu o Fluminense por 4 a 2, mas acabou fora nas semifinais do Campeonato Carioca. Mesmo assim, os alvinegros saíram de campo elogiados por mais uma boa atuação da equipe.

Com isso, o técnico interino Fabio Matias foi questionado sobre uma possível efetivação no cargo.

"Eu sou funcionário do clube. Neste momento é um função que precisam, de um auxiliar permanente. Para quando tiver percalços ter condição de continuar e ajustar. A gente continua preparando a equipe para quem vai vir. Nosso objetivo é deixar as coisas da melhor forma possível. Vamos deixar a casa organizada para que a chegada do novo treinador seja menos traumática. Esse é o meu objetivo", disse.