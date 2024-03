Ex-Corinthians, zagueiro Felipe anuncia que vai se aposentar ao fim da temporada

O zagueiro Felipe, ex-jogador do Corinthians que atualmente defende o Nottingham Forest, da Inglaterra, confirmou em suas redes sociais nesta segunda-feira que irá se aposentar dos gramados ao término desta temporada. O jogador de 34 anos não explicou os motivos que o levaram a tomar a decisão, mas disse que se pronunciará em breve.

"Chegou a hora de deixar os gramados, e a ideia é parar ao término dessa temporada, aqui no Nottingham Forest, na Inglaterra. É cedo para explicar os motivos, algo que farei adiante. Tenho contrato e quero honrá-lo como sempre fiz por todos os clubes pelos quais defendi. Mas por respeito às equipes que têm me procurado para futuro e até mesmo ao meu clube atual, quis vir aqui adiantar esse assunto e me pronunciar com o coração aberto e honestidade", disse o atleta em seu Instagram.