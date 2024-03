Especulado no PSG, Rafael Leão garante que seu futuro está no Milan: "Sou leal"

Recentemente, o atacante Rafael Leão, do Milan, teve seu nome ligado ao Paris Saint-Germain para ser o substituto de Mbappé. No entanto, em entrevista para o Corriere dela Sera, o português garantiu que não sairá do clube italiano tão cedo.

"Meu futuro está no Milan. Estou aqui e ainda tenho um contrato de quatro anos. O Milan me ajudou quando eu estava numa situação muito difícil. Não esqueço, sou leal. Cheguei menino, aqui cresci como homem e como jogador de futebol", disse.