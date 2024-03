Emiliano Díaz elogia desempenho do Vasco após goleada: "Está dando resultado"

O Vasco goleou a Portuguesa-RJ, garantiu a vaga nas semifinais do Campeonato Carioca e chega embalado para os confrontos contra o Nova Iguaçu. O auxiliar técnico Emiliano Díaz destacou a evolução da equipe nesta temporada.

"Acho que no ano passado foi uma situação tão difícil que o time agora joga com muita pressão e sabe que tem que brigar por tudo. É um objetivo que colocamos na mesa no início do ano. Então, acho que está dando resultado. Todo mundo está trabalhando bem para jogar. Isso está levantando o nível do Vasco", disse.