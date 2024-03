Cuiabá anuncia novo gerente geral das categorias de base

"Extremamente motivado para assumir esse cargo, estava em um clube da Série B e conseguimos fazer tudo, construímos tudo do zero e a base do Sport hoje está consolidada. Aqui no Cuiabá temos calendário o ano inteiro, possibilidades infinitas para os profissionais. É um clube extremamente competente no que vem fazendo, que teve um crescimento rápido e muito forte no cenário nacional. A categoria de base não pode ficar atrás, precisamos seguir os mesmos passos, e já vem sendo um feito um grande trabalho. É o futuro do clube, ter a base cada vez mais forte para revelar jogadores de alto nível para o profissional".

"Eu chego para gerenciar processos, organizar, melhorar e ampliar a estrutura, coordenar as comissões técnicas, sempre em uma linha crescente. Mato Grosso é um celeiro, quando trabalhava em outros clubes eu vinha muito para cá para captar jogadores. Não tem lógica o Cuiabá perder jogadores para outros estados. Vamos mapear, dar oportunidade, formar profissionais locais. Não tem porque buscar atletas em outros lugares. Vamos revelas jogadores daqui, com identidade, valorizando a nossa região", concluiu Rafael.

Entre os campeonatos no calendário da base do clube, estão o Brasileiro Sub-20, Brasileiro Sub-17, Brasileiro Sub-15 e Copa do Brasil Sub-20, além dos estaduais e demais torneios regionais.

"Nosso calendário é forte, vamos atuar contra os principais clubes do país, sempre fortalecendo para ir em busca do desempenho e resultado", finalizou.