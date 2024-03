Cesar Almeida e Eduardo Mattar vencem principais disputas do 36º Torneio de Verão em Santo Amaro

O Clássico, a 1,45m, encerrou o Concurso de Salto Nacional CSN3* 36º Torneio de Verão no Clube Hípico de Santo Amaro, no último domingo. A disputa foi acirrada: dos 41 conjuntos, cinco foram ao desempate e três voltaram a garantir percurso limpo. O medalhista pan-americano Cesar Almeida, com Nefertite Império Egípico, BH de 11 anos que está com o cavaleiro há cerca de dois anos e meio, levou a melhor.

O cavaleiro olímpico e atual campeão sul-americano José Roberto Reynoso, montando Kentucky M, BH de 12 anos, foi o vice-campeão. De quebra, o cavaleiro também foi quarto colocado, com Cornet Dor JMen. Em terceiro lugar, chegou Arthemus de Almeida, com Dubruc JMen, BH de 11 anos.

Na noite do sábado, a Copa Ouro, a 1,35m, foi o ponto alto. Dos 62 conjuntos, 17 foram ao desempate e a liderança mudou de mão em mão, com sete conjuntos zerados.