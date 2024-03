Ceni prevê dificuldades em sequência do Bahia fora de casa, mas diz: "Temos que vencer"

No último domingo, o Bahia venceu a Jacuipense, por 2 a 0, na Arena Fonte Nova. Agora, a equipe terá uma sequência complicada, serão três jogos fora de casa. O primeiro será contra o Ceará, pela Copa do Nordeste, o segundo diante do Jequié, pelo Campeonato Baiano e, por fim, contra o Caxias, pela Copa do Brasil.

Em entrevista coletiva, o treinador Rogério Ceni explicou os desafios de jogar longe de Salvador, mas se mostrou otimista para sair com resultados positivos.

"As viagens atrapalham, cai a parte física. Até o final do mês é jogo de três em três dias. E em todas as frentes temos que vencer. Tem jogo decisivo na Copa do Brasil, jogo decisivo no Campeonato Baiano, jogos importantes na Copa do Nordeste. Serão dias difíceis, mas esperamos ganhar", disse.