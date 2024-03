Árbitro relata xingamentos de dirigentes e jogadores do São Paulo após Choque-Rei

Segundo o árbitro, o experiente defensor disse: "Vai tomar no c*, como dá um pênalti desse, safado, você nunca mais vai apitar aqui". Rato, por sua vez, declarou: "Safado, vai tomar no c*, filho da p*".

Para conter os ânimos, Matheus Delgado Candançan solicitou a intervenção do policiamento com escudos. As autoridades, então, retiraram os dirigentes e jogadores tricolores.

O VAR foi o protagonista do clássico ao marcar um pênalti do goleiro Rafael no zagueiro Murilo. Depois, sugeriu a revisão por um possível pênalti de Piquerez em Luciano, mas Matheus Candançan manteve sua decisão de campo. Outro lance polêmico foi a não expulsão de Richard Ríos após entrada em Pablo Maia, jogada que não foi revisada pelo árbitro de vídeo.

"Não pode atuar essa forma. Vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Calleri. O auxiliar do Abel, João, rindo, ironizando. Chega de o Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a Federação tem força e autonomia, ou vamos repudiar em todas as instâncias. Foi uma vergonha o que vimos no Morumbi hoje. Pênalti absurdo, e depois o VAR chama o árbitro em um pênalti legítimo do Luciano e ele se acovardou. A agressão ao Pablo, quase arrebentam o moleque, era para cartão vermelho direto. Ele dá amarelo, e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste para o futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, tem uma liderança grande do Reinaldo [Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol], mas não pode acontecer o que aconteceu hoje", desabafou Julio Casares.

O presidente do São Paulo também revelou que Jonathan Calleri, suspenso, mas que acompanhou o clássico no Morumbis, foi intimidado por um membro da arbitragem ao reclamar das decisões do juiz após a partida.