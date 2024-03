Vegetti elogia o Vasco e vê o time em bom caminho: "Estamos com muita confiança"

Vegetti e João Victor ?#VASxPOR#Carioca2024 #VascoDaGama pic.twitter.com/iAbupf3Hf2

O artilheiro chegou ao Vasco no ano passado e ajudou o time a escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A versão de 2024 do Gigante da Colina será diferente. Vegetti foi indagado sobre a característica do time atual e deu um recado.

"Um time duro, que sabe o que joga. Jogue quem jogue, entre quem entre, sabe o que tem de fazer dentro do campo e estamos muito focados. A gente não quer sofrer como no ano passado, não quer passar pelo mesmo e por isso estamos deixando tudo dentro de campo", completou.

Com a goleada sobre a Portuguesa, o Vasco carimbou a vaga para a semifinal do Campeonato Carioca e vai ter pela frente o Nova Iguaçu, no fim de semana. Antes, o Gigante da Colina tem compromisso pela Copa do Brasil e vai enfrentar o Água Santa, de São Paulo, nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), em São Januário.