Keno renova contrato com o Fluminense até o fim de 2025

O HOMEM DAS DUAS ASSISTÊNCIAS DA #GloriaEterna TÁ RENOVADO COM O FLU ATÉ O FIM DE 2025!

SEGUIMOS JUNTOS, KENALDINHO! 1??1???? pic.twitter.com/9Pm2mY7O64

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 3, 2024

Transferido do Atlético-MG ao Fluminense no início de 2023, Keno já foi protagonista pelo time de Fernando Diniz. Em 57 aparições com a camisa do Tricolor Carioca, ele marcou seis gols e contribuiu com 12 assistências.

Duas das assistências foram na decisão da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, na qual o Fluminense conquistou o título inédito. Além deste torneio, o camisa 11 também ajudou o time tricolor a vencer o Campeonato Carioca 2023 e a Recopa Sul-Americana 2024.