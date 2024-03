Internacional confirma liberação antecipada de Rafael Borré

Além da vitória contra o Juventude, o torcedor do Internacional ganhou outro motivo para comemorar no último sábado. O clube confirmou que conseguiu a liberação antecipada do colombiano Rafael Santos Borré, que desembarcará em Porto Alegre na próxima terça-feira, às 14h (de Brasília).

"Sport Club Internacional comunica que está acertando com o Werder Bremen e o Eintracht Frankfurt a liberação antecipada do atacante Rafael Santos Borré. Os clubes alemães permitiram que o jogador pudesse viajar para Porto Alegre, buscando acelerar a sua regularização e a consequente finalização dos procedimentos legais e administrativos. Sua oficialização somente ocorrerá após a garantia da finalização com sucesso de todos os procedimentos pertinentes", foi escrito em um comunicado.