Flamengo x Fluminense e Nova Iguaçu x Vasco: veja os dias dos duelos pela semifinal do Carioca

As semifinais do Campeonato Carioca estão definidas. De um lado, Flamengo x Fluminense. Do outro, Nova Iguaçu x Vasco. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou as datas dos confrontos.

Flamengo e Fluminense vão abrir a semifinal. O primeiro jogo será no sábado, no Maracanã. O horário será confirmado nesta segunda-feira. A segunda partida será no domingo, dia 17, também no Maraca.

Já o primeiro duelo entre Nova Iguaçu x Vasco será no domingo. A partida de volta está marcada para o dia 16, sábado. Os horários e os palcos dos duelos vão ser definidos nesta segunda-feira.