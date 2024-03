Ex-Palmeiras, Wesley se destaca em primeiro jogo como titular pelo Internacional

Este foi o terceiro jogo de Wesley com a camisa do Internacional. A estreia ocorreu no clássico contra o Grêmio, no qual ele entrou em campo aos 37 minutos da etapa final. Na partida seguinte, contra o ASA de Arapiraca, saiu do banco aos 26 do segundo tempo.

Cria das categorias de base do Palmeiras, Wesley defendeu o Cruzeiro no último ano. Após uma temporada sem brilho em Belo Horizonte, o jogador assinou contrato com o Internacional até o fim de 2026.

Com Wesley, o Internacional volta a campo no próximo sábado, contra o São Luiz, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho.