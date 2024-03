Em jogo com arbitragem polêmica, São Paulo e Palmeiras ficam no empate pelo Paulistão

A partir de então o São Paulo acordou. Se nos primeiros minutos o time, não habituado a atuar com três zagueiros, procurou entender quais seriam os encaixes de marcação, com o passar do tempo Lucas, Luciano e companhia foram se soltando e passaram a ameaçar o Palmeiras.

A primeira boa oportunidade do São Paulo no jogo aconteceu após tabela de Welington com Ferreirinha. O lateral esquerdo cruzou todo o campo de ataque conduzindo a bola, invadiu a área e bateu cruzado, esperando que Luciano completasse para o fundo das redes, mas o camisa 10 não conseguiu alcançar a bola.

Pouco depois, o São Paulo foi mais feliz. Weverton tocou na fogueira para Richard Ríos, que acabou desarmado por Pablo Maia. Lucas ficou com a bola e tocou para Ferreirinha. O atacante, por sua vez, levou para o meio e devolveu para Lucas, que não acertou o domínio. Por sorte, Alisson estava bem posicionado e chegou batendo de primeira, sem chances para o goleiro palmeirense, abrindo o placar no Morumbis.

Antes do intervalo, o São Paulo ainda teve oportunidade para ampliar com Ferreirinha, que recebeu passe em cobrança de escanteio curta, levou para o meio e bateu no cantinho, cruzado, mandando rente à trave. Mais tarde, Lucas Moura saiu fazendo fila na defesa do Palmeiras, mas Murilo conseguiu chegar a tempo na cobertura para afastar o perigo e evitar o que seria um gol de placa do camisa 7 tricolor.

Palmeiras empata com pênalti questionável

Logo aos seis minutos do segundo tempo o Palmeiras foi às redes. Flaco López raspou de cabeça, Endrick ajeitou e Zé Rafael completou para o fundo do gol, mas o lance acabou anulado por impedimento do volante alviverde.