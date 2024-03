Contra São Paulo, Palmeiras pode garantir melhor campanha do Paulista

O Palmeiras pode garantir a primeira colocação geral do Campeonato Paulista antes da última rodada da fase de grupos do Estadual. Invicto e já garantido nas quartas de final, o time de Abel Ferreira enfrenta o São Paulo, neste domingo (3). O Choque-Rei acontece às 20 horas (de Brasília), no Estádio do Morumbis.

Atualmente, o Verdão tem 24 pontos e lidera o Grupo B com folga, tendo sete vitórias e três empates. Ponte Preta (16), Água Santa (14) e Guarani (7) vêm na sequência. Com a vaga e liderança da chave garantidas, a equipe alviverde agora busca confirmar a melhor campanha, o que pode se concretizar neste domingo.

Para isso, o Palmeiras precisa vencer e torcer para que o Santos, que é o vice-líder, com 22 pontos, não vença o Red Bull Bragantino. O Peixe enfrenta o Massa Bruno às 18 horas (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O Verdão assumiu a ponta da classificação geral na última quarta-feira após vencer a Portuguesa, por 2 a 0, no Canindé, em duelo atrasado da quinta rodada.