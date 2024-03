Com dois gols de Foden, City vence United de virada e mantém briga pelo Inglês

Neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City venceu, de virada, o rival Manchester United pelo placar de 3 a 1, no Etihad Stadium. Com dois gols, Phil Foden comandou a virada dos mandantes e Haaland marcou no final.

Com 27 rodadas, o City está na segunda posição, contabilizando 62 pontos, apenas um a menos que o líder Liverpool. Já o United permanece na sexta colocação com 44 pontos e desperdiça chance de encostar no Tottenham, que tem um jogo a menos.

O próximo compromisso dos citizens é o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium, contra o Copenhagen, às 17h (de Brasília), nesta quarta-feira. O United volta aos gramados apenas no próximo sábado, contra o Everton, no Old Trafford, às 9h30, pela 28ª rodada do Inglês.