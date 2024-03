Caio Bonfim garante medalha de bronze no Grande Prêmio Chinês de Marcha Atlética

O chinês Jun Zhang foi quem ficou com a medalha de ouro, com um tempo de 1:17:26, enquanto o italiano Massimo Stano ficou na segunda colocação com 1:17:28

O próximo desafio de Caio Bonfim será no próximo domingo. Ele será o destaque do Brasil na disputa do Campeonato Sul-Americano, no qual será realizado na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Grande Recife.

Caio, que foi eleito o melhor atleta do atletismo em 2023, já está qualificado para a prova de 20km dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Além dele, as brasileiras Viviane Lyra e Érica Sena também estão classificadas.