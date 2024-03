Verstappen lidera de ponta a ponta e vence GP do Bahrein, com Neymar presente

Neste sábado, o tricampeão Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP do Bahrein na abertura desta temporada de Fórmula 1. O holandês largou na pole e confirmou seu favoritismo após as 57 voltas, terminando com 22 segundos de vantagem. O piloto atingiu segunda vitória neste GP. Sergio Pérez, também da Red Bull, e Carlos Sainz, da Ferrari, completaram o pódio. Neymar compareceu ao circuito para acompanhar a prova.

A segunda etapa do Mundial de Fórmula 1 acontece no próximo sábado (9), na Arábia Saudita.

Todos os carros começaram com pneu macio e, logo na largada, o mexicano Sérgio Pérez, que começou em quinto lugar, ultrapassou do Carlos Sainz. Na volta sete, Pérez ganhou posição de Charles Leclerc. Na décima volta, Logan Sargeant escapou da pista e foi assinalada a única bandeira amarela da etapa, no setor um. Nesta mesma volta, Hamilton conseguiu deixar Alonso para trás. Na volta 11, Sainz conseguiu ultrapassar Charles Leclerc.