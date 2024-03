Sasha diz que partida contra o Santos terá "muita importância" para o RB Bragantino

???????????! ?

Preparação encerrada para encarar o Santos! ??

? Ari Ferreira #RedBullBragantino pic.twitter.com/P8LrOMxWTC

? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) March 2, 2024

Apesar do RB Bragantino liderar o Grupo C do Estadual com 18 pontos, o time não vem fazendo boa campanha dentro de sua casa. A única vitória no Nabizão aconteceu contra a Ponte Preta, e isso é algo que vem incomodando o volante Jadsom.

"Esperamos buscar a vitória dos primeiro até o último minuto. Sabemos da importância de voltar a vencer em casa. Estamos com essa dívida com nosso torcedor. A nossa perspectiva dentro de casa ano passado era muito boa. Qualquer time que vinha enfrentar a gente aqui sabia que era muito difícil. Queremos ter o controle dentro da nossa casa", contou