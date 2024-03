Roma goleia o Monza e segue em busca de vaga para a Champions League

A Roma visitou o Monza, neste sábado, no Stadio Brianteo, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, e venceu por 4 a 1. Os gols foram marcados por Pellegrini, Lukaku, Dybala e Paredes, para os visitantes, e Carboni, para os mandantes.

A vitória levou o time da capital italiana momentaneamente para a quinta colocação da tabela, com 47 pontos, apenas um atrás do Bologna, primeira equipe dentro da zona de classificação para a Champions League. O Monza, por sua vez, segue com 36 pontos, ocupando provisoriamente a 11ª posição.

A Roma volta a campo na próxima quinta-feira, às 14h45 (de Brasília), diante do Brighton, pela Liga Europa. O próximo desafio do Monza será apenas no outro sábado, às 11h, contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano.