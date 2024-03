Escalação do São Paulo: Carpini comanda último treino antes do Choque-Rei

A escalação do São Paulo não deve ter surpresas para o clássico deste domingo, contra o Palmeiras, às 20h (de Brasília) no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Neste sábado, no CT da Barra Funda, o elenco tricolor concluiu sua preparação para mais um Choque-Rei, que contará com casa cheia.

Para essa partida, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com Jonathan Calleri, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Rodrigo Nestor (processo de transição para o campo), Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda), Moreira (lesão no músculo reto femoral da coxa direita) e Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita) são os outros desfalques do São Paulo.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar o Palmeiras tem Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, Lucas e Ferreirinha; Luciano.