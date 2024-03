Com gol no último minuto, Liverpool vence o Nottingham e segue na ponta do Inglês

O Nottingham teve a primeira grande chance do jogo aos 22 minutos do primeiro tempo. Origi acertou ótimo passe para Elanga, que saiu cara a cara com Kelelher e tentou finalizar na saída do goleiro, mas sem sucesso.

A resposta do Liverpool veio apenas quatro minutos depois, aos 26. Após confusão dentro da área, a bola sobrou para Luis Díaz finalizar, entretanto, o colombiano acabou sendo travado no último segundo pelo zagueiro brasileiro Murillo.

O único gol do jogo foi marcado nos acréscimos da etapa final, aos 53 minutos. Darwin Nunes, que saiu do banco ao decorrer da partida, aproveitou o cruzamento de Mac Allister e subiu mais do que o defensor adversário para cabecear e balançar as redes.

Veja outros resultados do Campeonato Inglês deste sábado

Brentford 2 x 2 Chelsea



Everton 1 x 3 West Ham