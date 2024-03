Após desencantar pelo São Paulo, Ferreirinha projeta Choque-Rei: "Sempre importante"

Para o duelo com o Palmeiras, o atacante tem boas chances de ser mantido no time titular após a boa atuação contra a Inter de Limeira. Caso isso se confirme, será a primeira vez que Ferreirinha iniciará um clássico como titular do São Paulo. Contra Corinthians e Santos, ele entrou no decorrer do jogo.

"Sempre é importante estar jogando os clássicos, que são sempre importantes. Na nossa casa, com nossa torcida nos apoiando, é melhor ainda. Venho de um gol, muito feliz pela vitória, mas agora é outro jogo. Pensar na vitória e fazer um grande jogo", completou Ferreirinha.

Líder do Grupo D, com 18 pontos, o São Paulo pode confirmar sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista se vencer e o São Bernardo tropeçar contra o Água Santa. O Palmeiras, por sua vez, já está classificado para o mata-mata do Estadual e é o dono da melhor campanha geral da competição, com 22 pontos.