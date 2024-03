Payet treina com elenco do Vasco e pode encarar a Portuguesa-RJ

O Vasco se prepara para o duelo contra a Portuguesa-RJ. A partida será neste domingo, às 18h10 (de Brasília), em São Januário, pelo Campeonato Carioca.

Os cruzmaltinos ainda precisam de um bom resultado para garantir vaga nas semifinais do Estadual. A equipe comandada por Ramón Díaz está na quarta posição do campeonato.

Para esta partida, o Vasco deverá contar com o retorno do meia Payet. O francês foi desfalque contra o Marcílio Dias-SC, pela Copa do Brasil, no meio de semana. O jogador melhorou da gripe que o tirou do duelo e voltou aos treinos.