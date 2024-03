Abha e Al Riyadh vencem e tentam se afastar da parte de baixo do Saudita

A briga para fugir do rebaixamento no Campeonato Saudita continua a todo vapor. Nesta sexta-feira, duas equipes na parte de baixo venceram seus jogos da 22ª rodada e seguem na briga para se manter na elite. As partidas foram realizadas às 11h (horário de Brasília).

O Abha recebeu o Al Tai no Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium e venceu por 2 a 0. Essa vitória fez o Abha ultrapassar o adversário da manhã e chegar à 16ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento. Agora, os vencedores enfrentarão o Al Ettifaq na próxima rodada e o Al Tai vai receber o lanterna Al Hazem.

Já o Al Riyadh bateu o Al Okhdood por 2 a 1 fora de casa, no Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium. Com esse resultado, o Al Riyadh abriu cinco pontos da zona de rebaixamento, encostou no seu adversário e agora ambos somam 23 pontos. Na próxima rodada, o Al Okhdood visita o Al Ittihad e o Al Riyadh recebe o líder Al Hilal.