Ten Hag, técnico do United, pede que Fulham apague vídeo ironizando Bruno Fernandes

? "We are on a good run," Erik says.

"This period is very good. We are together and our players are ready for [Sunday]." ?#MUFC || #PL

Além do vídeo, a legenda também era provocativa e irônica: "Feliz que ele esteja bem...". Bruno Fernandes virou dúvida para o clássico contra o Manchester City neste domingo, após sair com uma pequena lesão contra o Nottingham Forest na quarta-feira, pela Copa da Inglaterra. Ten Hag comentou sobre uma suposta "perseguição" ao meia português:

"Ele é um jogador muito passional e muito criativo. Você vê que os jogadores estão o caçando em campo e especialmente depois de sábado, que ele tomou uma pancada e eles (juízes) viram, eu sinto que a arbitragem deveria protegê-lo."