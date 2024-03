Paysandu empata sem gols com Ji-Paraná e avança na Copa do Brasil

O Paysandu garantiu nesta quinta-feira a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. O time tinha o direito do empate por ser visitante e ficou no zero a zero com o Ji-Paraná, no Estádio José de Abreu Bianco, em Rondônia.

Com a classificação, o Paysandu segue em busca de superar a sua campanha na temporada passada, quando foi eliminado na terceira fase, para o Fluminense. A equipe encara o Juventude na etapa seguinte.

O Ji-Paraná deu adeus à sua participação na competição precocemente. Os donos da casa focam agora na disputa do Campeonato Rondoniense.