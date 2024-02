Paul Pogba é suspenso por quatro anos do futebol por doping

O jogador de 30 anos disputou apenas duas partidas na temporada e somou pouco mais de 50 minutos em campo no total.

O meia tem contrato com a Juventus até o junho de 2026. O clube italiano estuda rescindir o contrato com o atleta. A possibilidade de Pogba encerrar sua carreira também não está descartada de acordo com a imprensa italiana. O francês já sofria com inúmeras lesões nos últimos anos.

Além do clube italiano, Pogba teve passagem pelo Manchester United e foi campeão do mundo com a seleção francesa em 2018.