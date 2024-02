Paulistão: Jogo entre Corinthians e Água Santa pode ser disputado em Londrina

Na 12ª e última rodada do Paulistão, o Corinthians enfrenta o Água Santa no próximo dia 10, às 16h (de Brasília). O embate, com mando de campo do Netuno, pode ocorrer em Londrina (PR).

Segundo apurado pela reportagem, a partida estava prevista para acontecer em Brasília, mas a condição do gramado preocupa. Com isso, abriu-se a possibilidade do duelo ter a cidade paranaense como sede.

A decisão sobre onde ocorrerá o encontro ainda não está definida. Ambas equipes têm chances de classificação às quartas de finais restando duas rodadas, com a situação do Corinthians sendo a mais complexa.