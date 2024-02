Internacional vence sete partidas seguidas pela primeira vez desde 2021

Embalado, o Internacional já se colocou entre os postulantes à protagonistas do futebol brasileiro na temporada. A equipe está numa sequência de sete partidas seguidas com vitória, o que não acontecia desde janeiro de 2021, de acordo com o Sofascore.

Na série positiva, o triunfo mais importante foi o clássico contra o Grêmio. Além do rival, o time de Eduardo Coudet ganhou de Caxias, Santa Cruz, São José, Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo e ASA.

Em janeiro de 2021, o Internacional graças à fase positiva voltou a disputa pelo título brasileiro, mas na reta final cedeu a liderança ao Flamengo e acabou com o vice-campeonato.