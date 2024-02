Internacional chega a 7 vitórias seguidas e tem melhor campanha entre times da Série A

O Internacional desponta como uma força no futebol brasileiro para 2024. Na noite desta quarta-feira, o time gaúcho conseguiu a sétima vitória seguida no ano ao bater o CSA na fase inaugural da Copa do Brasil - o Colorado não tinha uma sequência como essa desde janeiro de 2021, segundo a SofaScore.

O resultado levou o clube a 85% de aproveitamento em 2024, com 9 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, com 21 gols marcados e 6 sofridos. Assim, carrega o melhor desempenho entre os times que disputam a Série A do Brasileiro.